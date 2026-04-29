DAX23.955 -0,3%Est505.816 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 +0,6%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.905 ±0,0%Euro1,1679 ±0,0%Öl122,3 +0,5%Gold4.594 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX startet tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, Ölpreise, BASF, Volkswagen im Fokus
Top News
Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vor EZB-Leitzins-Showdown: DAX von neuem Ölpreis-Hoch deutlich ins Minus gedrückt Vor EZB-Leitzins-Showdown: DAX von neuem Ölpreis-Hoch deutlich ins Minus gedrückt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fördergelder

EVOTEC-Aktie höher: Neue Fördermittel stärken Pipeline und KI-Plattformen

30.04.26 08:33 Uhr
EVOTEC-Aktie fester: Millionen-Zuschüsse für Forschung - Entwicklung beschleunigt sich | finanzen.net

EVOTEC hat zwei Förderzusagen der Gates Foundation für die Wirkstoffforschung und translationale Entwicklung im Bereich Tuberkulose erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,02 EUR -0,05 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie das Biotech-Unternehmen mitteilte, belaufen sich die Fördermittel auf 4,9 Millionen US-Dollar über 25 Monate und 5,0 Millionen Dollar über 24 Monate. "Dank dieser Fördermittel können wir unsere integrierten, KI-gestützten Plattformen für die Wirkstoffforschung und die translationale Forschung gezielt einsetzen, um die aussichtsreichsten Kandidaten und Kombinationen schneller voranzubringen", sagte EVOTECs Chief Scientific Officer Cord Dohrmann.

Auf Tradegate zeigt sich die EVOTEC-Aktie zeitweise 0,70 Prozent höher bei 5,06 Euro.

DJG/mgo/hab

DOW JONES

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
20.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
14.04.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
08.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
14.04.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
26.03.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.04.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
11.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen