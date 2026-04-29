EVOTEC-Aktie höher: Neue Fördermittel stärken Pipeline und KI-Plattformen
EVOTEC hat zwei Förderzusagen der Gates Foundation für die Wirkstoffforschung und translationale Entwicklung im Bereich Tuberkulose erhalten.
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Wie das Biotech-Unternehmen mitteilte, belaufen sich die Fördermittel auf 4,9 Millionen US-Dollar über 25 Monate und 5,0 Millionen Dollar über 24 Monate. "Dank dieser Fördermittel können wir unsere integrierten, KI-gestützten Plattformen für die Wirkstoffforschung und die translationale Forschung gezielt einsetzen, um die aussichtsreichsten Kandidaten und Kombinationen schneller voranzubringen", sagte EVOTECs Chief Scientific Officer Cord Dohrmann.
DJG/mgo/hab
DOW JONES
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Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images