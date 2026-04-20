DAX24.426 ±0,0%Est505.973 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +1,1%Nas24.441 +0,2%Bitcoin64.420 ±0,0%Euro1,1768 -0,2%Öl94,78 +1,0%Gold4.790 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Wall Street höher erwartet -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Allianz, UnitedHealth, AIXTRON, Novo, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie deutlich höher: Dynamik im Aktionärskreis durch Goldman Sachs EVOTEC-Aktie deutlich höher: Dynamik im Aktionärskreis durch Goldman Sachs
Deutsche Rohstoff-Aktie auf Rekordkurs - Prognose für 2026 angehoben Deutsche Rohstoff-Aktie auf Rekordkurs - Prognose für 2026 angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Förderung & Deal treiben an

ITM Power profitiert von Förderung und Partnerschaft - Aktien von Plug Power und NEL ebenfalls gefragt

21.04.26 15:37 Uhr
Nach Förderung und Partnerschaft: Wasserstoffwerte im Fokus - Aktien von ITM Power, Plug Power und NEL gefragt | finanzen.net

Die ITM Power-Aktie verbucht nach staatlicher Unterstützung und einer strategischen Partnerschaft mit Rheinmetall erneut Gewinne. Auch weitere Titel aus dem Wasserstoffsektor profitieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ITM Power plc
1,61 EUR 0,14 EUR 9,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NEL ASA
0,23 EUR -0,00 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Plug Power Inc.
2,72 EUR 0,03 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.448,20 EUR -28,40 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Finanzielle Unterstützung für neue 1-GW-Produktionslinie und Elektrolyseur-Plattform "Chronos"
• Kooperation mit Rheinmetall: Giga-PtX-Projekt für synthetische Kraftstoffe im NATO-Umfeld
• Aktie mit starken Kursgewinnen - auch Wasserstoffwerte wie Plug Power und NEL gefragt

Staatlicher Rückenwind für ITM Power

Wie das Unternehmen kürzlich bekannt gab, erhält ITM Power finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt bis zu 86,5 Millionen Pfund. Dabei steuert die staatliche Great British Energy 40 Millionen Pfund als Investition bei, während das Department for Energy Security and Net Zero zusätzliche Fördermittel von 46,5 Millionen Pfund in Aussicht stellt.

Das Geld soll in den Aufbau einer neuen, hochautomatisierten Produktionslinie mit einer Kapazität von einem Gigawatt fließen. Dort will ITM Power künftig die nächste Generation seiner Elektrolyseure unter dem Namen "Chronos" fertigen und sich damit als wichtiger Bestandteil der britischen Wasserstoffstrategie positionieren. Die neue Plattform wurde im Zuge der Ankündigung erstmals präsentiert und soll laut Unternehmen sowohl bei Effizienz als auch bei Kosten neue Maßstäbe setzen. Parallel dazu bleibt die bisherige "Trident"-Technologie weiter im Einsatz, um bestehende Kunden zu bedienen.

Strategische Kooperation mit Rheinmetall

Daneben hat ITM Power eine strategische Zusammenarbeit mit dem deutschen Technologiekonzern Rheinmetall vereinbart, die über eine klassische Industriekooperation hinausgeht. Im Mittelpunkt steht das sogenannte Giga-PtX-Projekt, das den Aufbau eines europaweiten Netzwerks dezentraler Anlagen zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe vorsieht - insbesondere für militärische Anwendungen innerhalb der NATO.

Für ITM Power könnte sich daraus eine zusätzliche Nachfrage nach Elektrolyse-Technologie ergeben. Während Wasserstoffprojekte bislang vor allem von energiepolitischen Förderprogrammen und langfristigen Dekarbonisierungszielen geprägt waren, rückt mit dieser Partnerschaft erstmals stärker der sicherheitspolitische Aspekt in den Vordergrund. Ziel ist es, die Energieversorgung militärischer Strukturen widerstandsfähiger zu machen und die Abhängigkeit von traditionellen Lieferketten zu reduzieren.

Langfristig könnten mehrere hundert solcher Anlagen entstehen, jeweils mit Elektrolysekapazitäten von bis zu 50 Megawatt. Jede Anlage wäre in der Lage, jährlich mehrere tausend Tonnen synthetischer Kraftstoffe zu produzieren. Damit eröffnet sich für ITM Power ein potenziell gut skalierbarer Markt für industrielle Elektrolyseure, der für die künftige Entwicklung des Unternehmens von Bedeutung sein könnte.

ITM Power und andere Aktien aus dem Wasserstoffsektor im Blick

Bereits in Reaktion auf das staatliche Finanzierungspaket aus dem Vereinigten Königreich konnte die ITM Power-Aktie in diesem Monat kräftig zulegen. Ein weiterer Kurstreiber war dann die Bekanntgabe der strategischen Kooperation mit Rheinmetall. Die Aktie kletterte vergangenen Freitag in London letztlich um 40,12 Prozent auf 1,32 GBP. Nachdem es für die ITM-Aktie am Montag nicht weiter nach oben ging - der Anteilsschein verlor an der LSE 3,65 Prozent auf 1,27 GBP - sind am Dienstag wieder deutliche Gewinne zu beobachten: Die Anteilsscheine legen zeitweise um 9,47 Prozent auf 1,39 GBP zu.

Mit ITM Power rückt auch der gesamte Wasserstoffsektor wieder stärker in den Fokus von Investoren. Die Aktie des US-Wasserstoffunternehmens Plug Power gewann am Montag im NASDAQ-Handel letztlich 15,83 Prozent auf 3,22 US-Dollar, im Handel am Dienstag geht es zeitweise dann jedoch 1,27 Prozent auf 3,179 US-Dollar runter. Für den norwegischen Wasserstoff-Wert NEL geht es am Dienstag in Oslo zeitweise 3,29 Prozent hoch auf 2,51 NOK.

Julia Walter, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ITM Power

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:31Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
20.04.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
20.04.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.04.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12:31Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
20.04.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
20.04.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.04.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen