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Förderung für Ladestellen in Mehrparteienhäusern startet

25.03.26 14:15 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesverkehrsministerium hat ein neues Förderprogramm für E-Auto-Ladestellen in Mehrfamilienhäusern gestartet. Laut Minister Patrick Schnieder stehen 500 Millionen Euro zur Verfügung, um Wallboxen, Netzanschlüsse und weitere technische Ausrüstung zu installieren. In Deutschland gibt es den Angaben zufolge 21 Millionen Wohnungen in Mehrparteienhäusern mit knapp 9 Millionen Stellplätzen. Hier solle die private Ladeinfrastruktur ausgebaut werden.

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Die Anträge können ab dem 15. April 2026 über ein eigens eingerichtetes Förderportal gestellt werden. Dafür zeichnet die Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers als Projektpartner verantwortlich. Die Zuschüsse von bis zu 2.000 Euro pro Ladepunkt sollen in getrennten Programmen an Wohnungseigentümergemeinschaften, kleine und mittlere Wohnungsunternehmen, private Vermieter sowie an Wohnungsbaugesellschaften vergeben werden./ceb/DP/stw