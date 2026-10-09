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Förderung gedrosselt

BP-Aktie im Minus: Konzern fährt Förderung auf zwei Golf-von-Mexiko-Plattformen zurück

BP-Aktie im Minus: Konzern fährt Förderung auf zwei Golf-von-Mexiko-Plattformen zurück

Auch BP hat wegen des Hurrikans Isaias die Förderung im Golf von Mexiko vorübergehend gedrosselt und sämtliches Personal von seinen Plattformen Na Kika und Thunder Horse abgezogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6.85 EUR -0.04 EUR -0.51 %
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Der britische Ölkonzern erklärte, es sei auch nicht-essenziell nötiges Personal von den Plattformen Argos, Atlantis und Mad Dog zurückgeholt worden.

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Der Sturm hat sich verstärkt und wird voraussichtlich am Freitag oder frühen Samstag an der nördlichen Golfküste auf Land treffen.

Shell, Chevron und Harbour Energy haben die Produktion ebenfalls eingestellt und Teile ihres Personals von ausgewählten Anlagen evakuiert.

Die Marine Minerals Administration teilte mit, dass am Donnerstagmorgen 1,28 Millionen Barrel pro Tag bzw 62,9 Prozent der aktuellen Offshore-Ölproduktion eingestellt waren, gegenüber etwa 511.600 Barrel pro Tag am Mittwoch. 121 Produktionsplattformen und fünf Bohrinseln wurden bislang evakuiert.

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Die BP-Aktie verliert in London zeitweise 1,47 Prozent auf 5,76 GBP.

DJG/DJN/rio/uxd

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 BP Buy UBS AG
28.09.26 BP Buy UBS AG
24.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.

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