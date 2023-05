NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie höher: Google stellt Neuheiten bei Entwicklerkonferenz vor

Aktien in diesem Artikel

Erwartet wird bei der Google I/O vor allem ein Fokus auf Künstliche Intelligenz.

In den vergangenen Monaten sorgte die Entwicklerfirma OpenAI für Aufsehen mit ihrem Chatbot ChatGPT, der Sätze wie ein Mensch formulieren kann. Googles Erzrivale Microsoft bringt mit einem milliardenschweren Pakt mit OpenAI den Internet-Konzern in Zugzwang, mehr von seinen eigenen Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz öffentlich nutzbar zu machen. Google hält sich bisher damit zurück, unter Verweis auf einen verantwortungsvollen Einsatz der Technologie.

Das "Wall Street Journal" berichtete vorab, Google wolle unter anderem die Anzeige der Treffer in seiner Suchmaschine mit Hilfe Künstlicher Intelligenz verändern. Speziell solle es dabei um Anfragen gehen, in denen eine Ansammlung von Links als Antwort wenig hilfreich sei.

Der Konzern selbst gab bereits bekannt, dass er am Tag der Google I/O sein erstes aufklappbares Smartphone vorstellen wird.

An der NASDAQ gewinnt die Alphabet-Aktie zeitweise 0,84 Prozent auf 108,85 US-Dollar.

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Name Hebel KO Emittent

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)