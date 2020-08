Folgen der Corona-Krise lasten auf Henkel

Düsseldorf (Reuters) - Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise haben für deutliche Rückgänge von Umsatz und Gewinn beim Konsumgüterkonzern Henkel gesorgt.

Die Erlöse seien im zweiten Quartal auf rund 4,6 (Vorjahr: 5,1) Milliarden Euro geschrumpft, teilte Henkel am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) sank im ersten Halbjahr um 27,5 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Für das zweite Quartal nannte der Konzern hier keine Kennzahl. Vor allem das Geschäft der wichtigen Klebstoff-Sparte litt im zweiten Quartal, zentrale Abnehmerindustrien wie die kriselnde Autobranche sind in der Krise. Eine neue Prognose wagten die Düsseldorfer nicht: "Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten können wir derzeit keinen neuen und belastbaren Ausblick für das Gesamtjahr geben", sagte Konzernchef Carsten Knobel.