DAX24.275 -0,3%Est505.897 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,30 +2,5%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.559 -1,8%Euro1,1771 ±-0,0%Öl104,8 +4,5%Gold4.668 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Intel 855681 Allianz 840400 Micron Technology 869020 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Nintendo, CSL, Palantir, Infineon, Ölpreis im Fokus
Top News
Gabler-Aktie legt zu: Gabler-Chef sieht steigende Nachfrage nach Unterwassertechnik Gabler-Aktie legt zu: Gabler-Chef sieht steigende Nachfrage nach Unterwassertechnik
Tempus-AI-Aktie im Fokus: Cathie Woods KI-Favorit sammelt 400 Millionen Dollar ein Tempus-AI-Aktie im Fokus: Cathie Woods KI-Favorit sammelt 400 Millionen Dollar ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Folgen des Nahost-Konflikts

Aurubis-Aktie etwas tiefer: Kupferkonzern sieht Rückenwind durch knappes Schwefelsäure-Angebot

11.05.26 09:47 Uhr
Profitiert die Aurubis-Aktie vom Iran-Krieg? Kupferkonzern rechnet mit Rückenwind durch schwächeres Schwefelsäure-Angebot | finanzen.net

Der Kupferkonzern Aurubis sieht durch den Iran-Krieg kurzfristig kaum direkte Auswirkungen auf sein Geschäft - mittelfristig könnten sich sogar Chancen ergeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
187,60 EUR 2,30 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
50,65 EUR -0,20 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Nahe Osten sei mit Blick auf Metalle und Schwefelsäure kein größerer Absatzmarkt, hieß es von Aurubis am Montag zur Veröffentlichung der endgültigen Resultate des zweiten Geschäftsquartals 2025/26. Vielmehr könnte das Weltmarkt-Angebot von Schwefelsäure im zweiten Halbjahr 2025/26 sinken wegen des Ausfalls von Schwefel-Lieferketten in Nahost, der zu einer stabilen Nachfrage der europäischen Chemie- und Düngemittelindustrie hinzukomme. Potenzielle Exportbeschränkungen in Reaktion auf die angespannte Versorgungslage könnten dann zu einer weiteren Verknappung führen. Schwefelsäure ist ein Nebenprodukt der Kupferproduktion und wird unter anderem von der Düngemittelindustrie verarbeitet.

Bereits am Freitag hatte Aurubis sich zur Entwicklung des operativen Vorsteuergewinns im ersten Geschäftshalbjahr geäußert und den Jahresausblick für diese Kennzahl angehoben. Der Aktienkurs war daraufhin auf ein Rekordhoch gestiegen, bevor einige Anleger erst einmal Kasse machten und das Papier letztendlich im Minus schloss.

Am Montag verliert das Papier auf XETRA zeitweise 0,21 Prozent auf 186,20 Euro

/mis/stk

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubis

DatumMeistgelesen

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
20.04.2026Aurubis NeutralUBS AG
17.04.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
07.04.2026Aurubis BuyWarburg Research
30.03.2026Aurubis UnderweightMorgan Stanley
06.02.2026Aurubis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Aurubis BuyWarburg Research
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
10.07.2025Aurubis KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.04.2026Aurubis NeutralUBS AG
17.04.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
06.02.2026Aurubis NeutralUBS AG
06.02.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2026Aurubis UnderweightMorgan Stanley
06.02.2026Aurubis VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
09.05.2025Aurubis SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurubis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen