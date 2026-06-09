Fondsdomizil Irland oder Luxemburg: Warum zwei identische ETFs unterschiedlich viel Rendite bringen

Wer als Schweizer in Europa einen ETF kauft, landet fast immer in Irland oder Luxemburg. Beide sind UCITS-reguliert, beide gelten als sicher und doch macht das Domizil bei US-Aktien einen messbaren Unterschied in der Nettorendite.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch