FORCIA,Inc Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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FORCIA,Inc Registered hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 129,92 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FORCIA,Inc Registered ein EPS von 3,92 JPY je Aktie vermeldet.
FORCIA,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 534,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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