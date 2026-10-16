FORCIA,Inc Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

16.10.26 06:35 Uhr

FORCIA,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 534,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 129,92 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FORCIA,Inc Registered ein EPS von 3,92 JPY je Aktie vermeldet.

FORCIA,Inc Registered hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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