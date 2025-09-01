Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 11,68 USD nach.
Um 20:08 Uhr ging es für die Ford Motor-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 11,68 USD. Die Abwärtsbewegung der Ford Motor-Aktie ging bis auf 11,65 USD. Mit einem Wert von 11,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 4.844.983 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 11,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 2,63 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,675 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 30.07.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,18 Mrd. USD im Vergleich zu 47,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Datum
Rating
Analyst
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.2020
|Ford Motor buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.10.2017
|Ford Motor Buy
|Standpoint Research
|03.02.2017
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
Datum
Rating
Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2020
|Ford Motor Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|Ford Motor Neutral
|UBS AG
|25.07.2019
|Ford Motor Sector Perform
|RBC Capital Markets
Datum
Rating
Analyst
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|09.11.2018
|Ford Motor Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|02.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|31.05.2010
|Ford Motor "sell"
|Citigroup Corp.
