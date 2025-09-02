DAX23.589 +0,4%ESt505.325 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.184 -0,3%Nas21.518 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.560 +0,7%
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Mittwochnachmittag billiger

03.09.25 16:10 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Mittwochnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 11,66 USD.

Die Ford Motor-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 11,66 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Ford Motor-Aktie bei 11,66 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,68 USD. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 486.785 Aktien.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,54 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,675 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 22.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: suriya silsaksom / Shutterstock.com

