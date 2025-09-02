DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.402 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Profil
Blick auf Aktienkurs

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor büßt am Abend ein

03.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 11,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,93 EUR -0,02 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:05 Uhr um 0,9 Prozent auf 11,61 USD ab. In der Spitze büßte die Ford Motor-Aktie bis auf 11,61 USD ein. Mit einem Wert von 11,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.397.925 Ford Motor-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 11,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Abschläge von 27,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,675 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,00 USD an.

Ford Motor gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,46 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 50,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,97 Prozent gesteigert.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,17 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

