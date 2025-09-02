Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Ford Motor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 11,64 USD zu.

Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 11,64 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ford Motor-Aktie bisher bei 11,66 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,64 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 452.060 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 11,99 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 3,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,45 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,675 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,00 USD je Ford Motor-Aktie an.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,18 Mrd. USD im Vergleich zu 47,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,17 USD je Aktie.

