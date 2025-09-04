Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ford Motor zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 11,88 USD.

Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere um 15:52 Uhr 1,7 Prozent. Die Ford Motor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,91 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,73 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 825.932 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 11,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,45 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 28,88 Prozent wieder erreichen.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,675 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie aus.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,46 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

