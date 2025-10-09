Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Ford Motor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ford Motor-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 11,68 USD.

Das Papier von Ford Motor befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 11,68 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Ford Motor-Aktie bis auf 11,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,76 USD. Zuletzt wurden via New York 778.128 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 9,59 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD. Mit Abgaben von 27,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,780 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,669 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,00 USD an.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 50,18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

