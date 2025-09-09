DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.506 -0,5%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1715 ±0,0%Öl67,56 +1,6%Gold3.643 +0,5%
Kursverlauf

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

10.09.25 16:11 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 11,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,67 EUR -0,05 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 11,37 USD. Das bisherige Tagestief markierte Ford Motor-Aktie bei 11,35 USD. Bei 11,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 726.270 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,99 USD. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 5,45 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 25,73 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,668 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47,81 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,18 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

