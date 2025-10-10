Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor legt am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Ford Motor-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 11,55 USD.

Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 11,55 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ford Motor-Aktie sogar auf 11,56 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,56 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.014.598 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 9,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 8,45 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 26,85 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,669 USD, nach 0,780 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 30.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 28.10.2026 wird Ford Motor schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

