Kursentwicklung im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

11.09.25 16:13 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Ford Motor gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ford Motor legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 11,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,63 EUR -0,04 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Ford Motor-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 11,59 USD. Bei 11,59 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,46 USD. Zuletzt wechselten 556.069 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,99 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 37,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,780 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,662 USD je Ford Motor-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Ford Motor-Aktie wird bei 7,00 USD angegeben.

Am 30.07.2025 lud Ford Motor zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 22.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,18 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

