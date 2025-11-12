Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 13,47 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 13,47 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 13,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 759.790 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Bei 13,97 USD markierte der Titel am 25.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 37,31 Prozent sinken.
Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2024 mit 0,780 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,669 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,00 USD.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 23.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,39 Prozent auf 50,53 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren
Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten
Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind
Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: suriya silsaksom / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ford Motor Co.
Analysen zu Ford Motor Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.2020
|Ford Motor buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.10.2017
|Ford Motor Buy
|Standpoint Research
|03.02.2017
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2020
|Ford Motor Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|Ford Motor Neutral
|UBS AG
|25.07.2019
|Ford Motor Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|09.11.2018
|Ford Motor Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|02.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|31.05.2010
|Ford Motor "sell"
|Citigroup Corp.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen