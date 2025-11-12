DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.321 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.193 +1,6%
So entwickelt sich Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor präsentiert sich am Nachmittag fester

12.11.25 16:08 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 13,47 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 13,47 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 13,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 759.790 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei 13,97 USD markierte der Titel am 25.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 37,31 Prozent sinken.

Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2024 mit 0,780 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,669 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 23.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,39 Prozent auf 50,53 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

