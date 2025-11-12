Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor präsentiert sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Ford Motor

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 13,47 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 13,47 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 13,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 759.790 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei 13,97 USD markierte der Titel am 25.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 37,31 Prozent sinken.

Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2024 mit 0,780 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,669 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 23.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,39 Prozent auf 50,53 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind