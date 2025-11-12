DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.364 -0,4%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.198 +1,7%
Kursentwicklung im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Abend ins Plus

12.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 13,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
11,55 EUR 0,17 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 13,40 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ford Motor-Aktie sogar auf 13,49 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,30 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3.483.054 Ford Motor-Aktien.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 4,26 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,95 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,669 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,780 USD aus. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 23.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ford Motor ein EPS von 0,22 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,53 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 46,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

In eigener Sache

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen