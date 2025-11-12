Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Abend ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 13,40 USD.

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 13,40 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ford Motor-Aktie sogar auf 13,49 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,30 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3.483.054 Ford Motor-Aktien.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 4,26 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,95 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,669 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,780 USD aus. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 23.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ford Motor ein EPS von 0,22 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,53 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 46,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

