Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Ford Motor im Blick

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagnachmittag im Minusbereich

14.11.25 16:08 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 13,23 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
11,30 EUR -0,02 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 13,23 USD. In der Spitze büßte die Ford Motor-Aktie bis auf 13,10 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 851.343 Ford Motor-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 13,97 USD. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 5,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,45 USD). Abschläge von 36,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,662 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Am 23.10.2025 legte Ford Motor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,53 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,20 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

