Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 11,96 USD. Den Tageshöchststand markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 11,75 USD. Zuletzt wechselten 1.642.016 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,780 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,669 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 30.07.2025 vor. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50,18 Mrd. USD gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 23.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

