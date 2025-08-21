Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Freitagabend fester

Ford Motor im Fokus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 11,72 USD.

Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 11,72 USD. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,77 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,41 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.362.665 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 11,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 2,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,45 USD). Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 38,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,680 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.

Ford Motor gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 50,18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,81 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,17 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Tesla-Aktie leichter: Quartalsverkäufe von Tesla Cybertruck halbiert

Tesla-Aktie im Visier: Kundenloyalität im freien Fall - wie es dazu kam