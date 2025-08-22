Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 11,70 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Ford Motor-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,70 USD ab. Bei 11,68 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,72 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 693.351 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2025 auf bis zu 11,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,35 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,681 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,00 USD je Ford Motor-Aktie aus.

Am 30.07.2025 legte Ford Motor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Ford Motor-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Tesla-Aktie leichter: Quartalsverkäufe von Tesla Cybertruck halbiert

Tesla-Aktie im Visier: Kundenloyalität im freien Fall - wie es dazu kam