Aktienentwicklung

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagabend mit Aufschlag

25.08.25 20:24 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagabend mit Aufschlag

Die Aktie von Ford Motor zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 11,82 USD zu.

Um 20:08 Uhr stieg die Ford Motor-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 11,82 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,85 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,72 USD. Bisher wurden heute 2.672.086 Ford Motor-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 1,29 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD ab. Mit Abgaben von 28,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2024 mit 0,780 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,681 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Darren Brode / Shutterstock.com

mehr Analysen