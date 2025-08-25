Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Dienstagnachmittag im Aufwind

So entwickelt sich Ford Motor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Ford Motor. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,85 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Ford Motor-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 11,85 USD. Der Kurs der Ford Motor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,86 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 495.620 Stück.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,97 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 1,01 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 28,73 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,681 USD. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 30.07.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

