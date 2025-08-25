Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Dienstagabend nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Ford Motor hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Ford Motor-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 11,82 USD.

Die Ford Motor-Aktie kam im New York-Handel um 20:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,82 USD. Bei 11,87 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Ford Motor-Aktie bis auf 11,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 11,81 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.418.950 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,97 USD) erklomm das Papier am 11.07.2025. Mit einem Zuwachs von 1,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 28,52 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,681 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,780 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.

Ford Motor veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 22.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,17 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

