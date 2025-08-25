Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Dienstagabend nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Ford Motor hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Ford Motor-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 11,82 USD.
Die Ford Motor-Aktie kam im New York-Handel um 20:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,82 USD. Bei 11,87 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Ford Motor-Aktie bis auf 11,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 11,81 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.418.950 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,97 USD) erklomm das Papier am 11.07.2025. Mit einem Zuwachs von 1,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 28,52 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,681 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,780 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.
Ford Motor veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 22.10.2025 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,17 USD je Aktie aus.
