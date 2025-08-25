Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,83 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,83 USD ab. Die Ford Motor-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,78 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,99 USD. Zuletzt wechselten via New York 806.413 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2025 auf bis zu 11,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 40,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,681 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,00 USD je Ford Motor-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 30.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,46 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,17 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

