3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
Ford Motor im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verliert am Abend

30.09.25 20:25 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verliert am Abend

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ford Motor befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 11,97 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,14 EUR -0,17 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 11,97 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Ford Motor-Aktie ging bis auf 11,92 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 12,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.282.388 Ford Motor-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 12,31 USD. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 2,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 8,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,45 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,669 USD, nach 0,780 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Ford Motor gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 22.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Darren Brode / Shutterstock.com

