Ford enttäuscht die Investoren und will eine Sonderdividende auszahlen

Die Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, NYSE: F) wird für das erste Quartal 2023 eine Dividende in Höhe von 15 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Ausgeschüttet wird die Dividende am 1. März 2023 (Record date: 13. Februar 2023). Zusätzlich soll eine Sonderdividende in Höhe von 0,65 US-Dollar ausgeschüttet werden. Begründet wurde dies mit dem starken Cashflow und dem Verkauf von Rivian-Anteilen.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,60 US-Dollar als reguläre Dividende ausbezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 14,32 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,19 Prozent (Stand: 2. Februar 2023). Der Automobilkonzern strich die Dividende im September 2006. Anfang 2012 startete Ford wieder mit der Zahlung einer Dividende (0,05 US-Dollar). Im März 2020 gab der zweitgrößte US-Autobauer aufgrund der Coronakrise erneut eine Aussetzung der Dividende bekannt. Im vierten Quartal 2021 startete Ford wieder mit der Zahlung einer vierteljährlichen Dividende (0,10 US-Dollar). Diese wurde im Sommer 2022 von 0,10 US-Dollar auf 0,15 US-Dollar angehoben.

Das Unternehmen ist 1903 von Henry Ford gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Dearborn im US-Bundesstaat Michigan. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 44 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 37,7 Mrd. US-Dollar). Der Ertrag (GAAP) lag bei 1,3 Mrd. US-Dollar nach einem Ertrag von 12,3 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Im Gesamtjahr 2022 stand unter dem Strich ein Verlust von 2,0 Mrd. US-Dollar, nach 17,9 Mrd. US-Dollar Gewinn im Vorjahr. Mit den Ergebnissen lag Ford unter den Erwartungen. Die Aktie gab nachbörslich an der Wall Street rund sechs Prozent nach.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 23,13 Prozent im Plus (Stand: 2. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 55,44 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de