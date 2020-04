Ford will Produktion in Deutschland wohl Anfang Mai wieder anfahren

Düsseldorf (Reuters) - Ford will die wegen der Coronakrise in Deutschland Mitte März unterbrochene Fahrzeugproduktion voraussichtlich am 4. Mai wieder anfahren.

Dies gelte für die Werke in Köln und Saarlouis, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Der Umfang der Produktion hänge aber von den internationalen Lieferketten und der Nachfrage der Kunden ab. Zudem müssten die hygienischen Vorschriften zur Sicherheit der Mitarbeiter in den Werken umgesetzt werden. Zuvor hatte unter anderem auch Volkswagen angekündigt, die Produktion wieder schrittweise anzufahren.

Werbung