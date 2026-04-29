Forest Packaging Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Forest Packaging Group A hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 84,96 Prozent auf 833,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 450,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net