Forest Packaging Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Forest Packaging Group A äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Forest Packaging Group A einen Umsatz von 820,8 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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