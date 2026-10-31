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Forestar Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

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Aktien
Forestar Group Inc Registered Shs When Issued
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Charts | News | Analysen

Forestar Group hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,38 Prozent auf 580,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 670,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,78 USD beziffert, während im Vorjahr 3,29 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 1,64 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,66 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.04.19 Forestar Group Buy BTIG Research

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