Forge Nano: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Forge Nano präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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