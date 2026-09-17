Forgent Power Solutions A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Forgent Power Solutions A hat am 15.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,270 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Forgent Power Solutions A 1,42 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 88,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 753,19 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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