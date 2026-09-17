Forgent Power Solutions A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

17.09.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Forgent Power Solutions A 1,42 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 88,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 753,19 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,270 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Forgent Power Solutions A hat am 15.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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