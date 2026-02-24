DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.990 +1,1%Euro1,1805 +0,3%Öl71,16 -0,1%Gold5.205 +1,2%
Formel-1-Auftakt: Keine Einigung für Free-TV

25.02.26 06:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Comcast Corp. (Class A)
26,79 EUR -0,05 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RTL
36,75 EUR 0,10 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MELBOURNE (dpa-AFX) - Weniger als zwei Wochen vor dem Auftakt der neuen Formel-1-Saison gibt es noch keine Einigung für Übertragungen im Free-TV. In Deutschland hält der Pay-TV-Sender Sky die Medienrechte und muss für vier Rennen im frei zugänglichen Fernsehen sorgen. Das erste Rennen ist am 8. März in Melbourne.

Es gebe derzeit keinen Vertrag für das Free-TV, bestätigte Sky der Deutschen Presse-Agentur und machte keine weiteren Angaben. Die Saison umfasst 24 Grand Prix und endet in Abu Dhabi am 6. Dezember. Zuletzt hatte RTL sieben Rennen pro Saison gezeigt und durchschnittlich 1,405 Millionen Zuschauer erreicht. Im Vorjahr waren es noch 1,595 Millionen gewesen.

2020 hatte RTL letztmals alle Rennen gezeigt und damals einen Durchschnitt von fast vier Millionen Zuschauern erzielt. Danach verlor der Kölner Sender den TV-Poker mit Sky und durfte zwei Jahre lang lediglich vier Rennen pro Saison übertragen.

2023 lehnte der Sender einen erneuten Vier-Rennen-Vertrag ab, Sky sorgte über eigene Kanäle für Free-TV-Übertagungen. Im Jahr danach gab es erstmals einen Kontrakt von RTL und Sky über sieben Rennen pro Saison im Austausch für Fußballrechte./mrs/DP/zb

In eigener Sache

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
15.01.2026RTL Market-PerformBernstein Research
10.12.2025RTL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.01.2026RTL Market-PerformBernstein Research
24.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
18.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025RTL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

