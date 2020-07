Formel 1 kehrt im Oktober auf den Nürburgring zurück

Aktien in diesem Artikel

London (Reuters) - Die Formel 1 kehrt an den Nürburgring zurück.

Zum ersten Mal seit sieben Jahren wird am 11. Oktober wieder ein Rennen der weltweit größten Rennsportserie auf dem traditionsreichen Rundkurs in der Eifel ausgetragen, wie die Veranstalter der Formel 1 am Freitag bestätigten. Drei zusätzliche Rennen in Europa sollen die Großen Preise von Kanada, Texas, Mexiko und Brasilien ersetzen, die wegen der Corona-Pandemie gestrichen wurden. Am Nürburgring findet diesmal der "Große Preis der Eifel" statt - bisher waren die Wettbewerbe dort ebenso wie am Hockenheimring meist als "Großer Preis von Deutschland" ausgetragen worden. Der rheinland-pfälzische Sportminister Roger Lewentz ließ offen, ob Zuschauer das Rennen am Nürburgring an der Strecke mitverfolgen dürfen.

In der Eifel gastierte die Rennserie zuletzt 2013. Seither hatten sich die Organisatoren und der Eigentümer der "Grünen Hölle" finanziell nicht mehr einigen können. Eigentlich war in diesem Jahr in Deutschland kein Formel-1-Grand Prix vorgesehen.

Gefahren wird auch im italienischen Imola am 1. November. Am 25. Oktober gastiert die Formel 1 erstmals im portugiesischen Portimao. Portugal war zuletzt 1996 Gastgeber der Formel 1, in Italien finden in Monza, Mugello und Imola erstmals drei Rennen in einem Jahr statt. Die Saison 2020 hatte wegen der Pandemie mit Verspätung mit zwei Rennen im österreichischen Spielberg begonnen - vor leeren Rängen.

Elf von 21 Rennen wurden bisher abgesagt, 13 stehen nun im Kalender. Der verschobene Große Preis von China in Shanghai droht ebenfalls gestrichen zu werden. Um ihre Verpflichtungen gegenüber den Fernsehsendern zu erfüllen, muss die Formel 1 mindestens 15 Rennen austragen.