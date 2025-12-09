DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -1,0%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.397 -0,6%Euro1,1649 +0,1%Öl62,29 -0,3%Gold4.180 -0,2%
Formel-1-Quote bei RTL sinkt, aber Sky legt zu

09.12.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
32,85 EUR -0,70 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Rückkehr der Formel 1 ins Free-TV bringt RTL keine guten Zahlen. Auch im zweiten Jahr nach der Pause hat der frei empfangbare Sender sieben Rennen übertragen und schwache Quoten eingefahren. Durchschnittlich 1,405 Millionen Menschen sahen die Übertragungen der Saison 2025 und sorgten für einen Marktanteil von 12,2 Prozent.

Im Vorjahr waren es noch 1,595 Millionen und 14,6 Prozent. Von der Begeisterung früherer Jahre ist nur wenig übriggeblieben. Die Zeiten von Michael Schumacher, als mehr als zehn Millionen Deutsche bei seinen Fahrten vor dem Fernseher saßen, liegen schon viele Jahre zurück.

Zuwachs im Pay-TV bei Frauen

2020 hatte RTL letztmals alle Rennen gezeigt und damals einen Durchschnitt von fast vier Millionen Zuschauern erzielt. Danach verlor der Kölner Sender den TV-Poker mit Sky und durfte zwei Jahre lang lediglich vier Rennen pro Saison übertragen. 2023 lehnte der Sender einen erneuten Vier-Rennen-Vertrag ab. Im Jahr danach gab es erstmals einen Kontrakt über sieben Rennen pro Saison im Austausch für Fußballrechte.

Der Pay-TV-Anbieter hat im Gegensatz zu RTL ein wachsendes Zuschauerinteresse registriert und profitierte vom bis zum Schluss spannenden Saisonverlauf. Sky vermeldete im Durchschnitt 752.000 Zuschauer und kam damit auf einen Zuwachs von rund zehn Prozent. Nach Angaben des Senders ist vor allem der Anteil der Frauen und der Jugendlichen in diesem Jahr überproportional gewachsen./mrs/DP/zb

