Formycon Aktie News: Formycon am Mittag gesucht

Kurs der Formycon

Die Aktie von Formycon zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 24,50 EUR.

Die Formycon-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 24,50 EUR. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 24,60 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.084 Formycon-Aktien.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 162,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (19,18 EUR). Mit einem Kursverlust von 21,71 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,75 EUR.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Am 10.11.2026 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,111 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang

Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze

Formycon-Aktie zieht kräftig an: Biosimilar-Vermarktung in Nordamerika bringt neue Einnahmequellen