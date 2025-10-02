Formycon Aktie News: Formycon bricht am Mittag nach oben aus

So bewegt sich Formycon

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere zuletzt 10,5 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Formycon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 10,5 Prozent auf 25,35 EUR zu. Bei 25,40 EUR erreichte die Formycon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 24,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 34.343 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 154,04 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 24,34 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6,34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umsetzen können.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,442 EUR je Aktie aus.

