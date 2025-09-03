DAX23.781 +0,8%ESt505.345 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl67,01 -0,6%Gold3.546 -0,4%
Blick auf Formycon-Kurs

Formycon Aktie News: Formycon verbilligt sich am Mittag

04.09.25 12:05 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 22,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
23,35 EUR -0,05 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 22,90 EUR. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 22,90 EUR. Mit einem Wert von 23,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.399 Formycon-Aktien umgesetzt.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 181,22 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 19,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,75 EUR je Formycon-Aktie aus.

Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6,34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Formycon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Formycon einen Verlust von -2,111 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

