Formycon Aktie News: Formycon verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Formycon zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Formycon-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 23,20 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Formycon-Aktie um 15:41 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 23,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 23,50 EUR. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 22,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.786 Formycon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 64,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 177,59 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Formycon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,111 EUR je Aktie aus.

