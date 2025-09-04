Formycon Aktie News: Formycon gewinnt am Freitagmittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Formycon. Das Papier von Formycon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 23,45 EUR.
Die Formycon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 23,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 23,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 3.430 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Gewinne von 174,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,75 EUR.
Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Formycon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.
In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,111 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
