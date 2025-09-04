Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Freitagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Formycon. Zuletzt wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 23,40 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 23,40 EUR zu. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,50 EUR. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 400 Stück gehandelt.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 175,21 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Formycon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -2,111 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

