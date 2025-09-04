DAX23.817 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,70 -0,3%Gold3.549 +0,1%
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
Kursentwicklung

Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Freitagvormittag fester

05.09.25 09:26 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Freitagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Formycon. Zuletzt wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 23,40 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
23,00 EUR -0,05 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 23,40 EUR zu. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,50 EUR. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 400 Stück gehandelt.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 175,21 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Formycon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -2,111 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

