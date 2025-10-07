DAX24.402 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1667 -0,4%Öl65,32 -0,3%Gold3.958 -0,1%
Aktienkurs im Fokus

Formycon Aktie News: Formycon am Mittag tiefer

07.10.25 12:06 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt fiel die Formycon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 25,35 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
25,50 EUR -0,25 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 25,35 EUR. In der Spitze fiel die Formycon-Aktie bis auf 25,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.704 Formycon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). 154,04 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,75 EUR je Formycon-Aktie an.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Formycon.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -2,267 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

