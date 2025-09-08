Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 23,05 EUR ab.

Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 23,05 EUR. Die Formycon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,05 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2 Formycon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,40 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2025. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 64,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,79 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,75 EUR.

Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,111 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

