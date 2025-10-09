Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Formycon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 24,90 EUR abwärts.
Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 24,90 EUR. Im Tief verlor die Formycon-Aktie bis auf 24,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 8.238 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 158,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 22,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,75 EUR aus.
Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 6,34 Mio. EUR, gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,267 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
