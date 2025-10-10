Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Freitagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 25,20 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 25,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Formycon-Aktie bisher bei 25,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 204 Formycon-Aktien.

Am 10.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR an. Gewinne von 155,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 23,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,34 Mio. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,267 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

