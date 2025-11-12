DAX24.380 +1,2%Est505.784 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1573 -0,1%Öl64,59 -0,9%Gold4.121 -0,1%
Aktienentwicklung

Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Vormittag nordwärts

12.11.25 09:22 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Formycon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 21,65 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
21,55 EUR 0,20 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 09:00 Uhr 0,9 Prozent. Die Formycon-Aktie legte bis auf 21,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,65 EUR. Bisher wurden heute 400 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 10.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 197,46 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (19,02 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 äußerte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,622 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
