Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Formycon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 21,65 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 09:00 Uhr 0,9 Prozent. Die Formycon-Aktie legte bis auf 21,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,65 EUR. Bisher wurden heute 400 Formycon-Aktien gehandelt.
Am 10.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 197,46 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (19,02 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.
Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,75 EUR.
Am 19.05.2016 äußerte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet.
Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,622 EUR einfahren.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
